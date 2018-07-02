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Трэш дня: настоящая бойня случилась в матче сборных Филиппин и Австралии по баскетболу

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На матче национальных баскетбольных команд Филиппин и Австралии произошло побоище. Команды встречались в рамках отбора к чемпионату мира 2019 года.

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В концовке третьей четверти игрок австралийской команды Дэниэл Кикерт ударил одного из соперников, после чего началась массовая потасовка.

В итоге 13 игроков были удалены с паркета, продолжалась игра в формате "5 на 3" — из филиппинской сборной матч смогли продолжить только трое. Спустя несколько минут с паркета были удалены ещё двое филиппинцев, и матч был остановлен при счёте 89:53 в пользу Австралии, говорится в сообщении sportando.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины узнала своих соперников на втором этапе отбора к КМ-2019.

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Тема
Кубок мира по баскетболу
Объект
сборная Украины по баскетболу
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