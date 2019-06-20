Сборная Украины, дважды обыграв россиян, выиграла ЧЕ по баскетболу среди ветеранов

Ветеранская сборная Украины в возрастной категории 70 лет под руководством тренера Владимира Карпухина завоевала золотые медали чемпионата Европы.

Турнир проходил в испанском городе Алтея. Наши баскетболисты одержали победы во всех четырех проведенных матчах. Украинцы дважды обыграли литовцев–50:35, 46:43 и также дважды были сильнее в играх с россиянами – 41:36, 38:31, сообщает сайт ФБУ.

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Самым результативным игроком сборной стал экс-баскетболист "Будивельника" Владимир Мартынов, который в среднем набирал за матч 9,3 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 стартовала на Кубке мира, который 18 июня начался в Амстердаме.

Наша команда во главе с Олегом Юшкиным в первом матче группового этапа оказалась сильнее пуэрториканцев – 21:19, вырвав победу за полминуты до конца игры. А во второй встрече "благодаря" скандальному решению арбитров уступила России – 14:21.

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