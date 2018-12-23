МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости баскетбола

Сбежавшего в Россию украинского спортсмена-предателя затравили в сети

5.6тЧитать материал на украинском

Баскетболист московского ЦСКА и сборной России Хоэль Боломбой рассказал о трудностях при общении на русском языке.

Хоэль Боломбой со своей подругой Николь Катоа

Хоэль Боломбой со своей подругой Николь Катоа

Instagram

По словам спортсмена, с родителями он общается на английском и французском языках. Боломбой отметил, что прекрасно понимает русскую речь, однако затрудняется говорить на этом языке. При этом в детстве спортсмен общался с мамой только по-русски, а английский начал учить только после переезда в США.

Такое отношение к новой родине вызвало бурную реакцию у российских интернет-пользователей.

"Где заплатят - там и родина", - иронизируют юзеры.

Сбежавшего в Россию украинского спортсмена-предателя затравили в сети
Сбежавшего в Россию украинского спортсмена-предателя затравили в сети
Сбежавшего в Россию украинского спортсмена-предателя затравили в сети
Сбежавшего в Россию украинского спортсмена-предателя затравили в сети

12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Игрок ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать – украинка, отец – конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США.

Новости
''Горд стать частью великой страны'': украинский баскетболист получил гражданство России

В сентябре этого года Боломбой, который был кандидатом в сборную Украины, объяснил причины смены гражданства на российское.

Персона
Хоэль Боломбой
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
27
5
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги