"Черкаськи Мавпы" присоединились к проекту "Тренировка со звездой"

Баскетболисты БК "Черкаськи Мавпы" провели открытую тренировку с представителями СМИ и болельщиками.

Всеукраинская акция "Тренировка со звездой" состоялась 16 октября на площадке Дворца спорта "Строитель". Организаторами мероприятия выступили баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" совместно с Федерацией баскетбола Украины и титульным спонсором мужской Суперлиги TM Parimatch.

Сначала журналисты и болельщики посетили открытую часть рабочего тренировки нашего клуба в рамках подготовки к пятничной игры против "Киев-Баскет". После тренировки команды состоялась товарищеская игра между импровизированными" сборными "журналистов, и болельщиков. Сначала тренер по физподготовке ""Черкаськи Мавп" Сергей Загоруй провел полноценную разминку для болельщиков и журналистов.

Команда волшебных черкасских журналисток готовится к матчу

В итоге профессиональные игроки ""Черкаськи Мавп" поровну "разбавили" составы обеих команд, которые получили соответствующие названия: "Мавпа Журналисты" и "Мавпа Фаны". На площадке шла настоящая "заруба" и коллективы отдавались игре до последнего. Фанаты оказались сильнее и победили СМИ со счетом 35:27.

Максим Михельсон главный тренер БК "Черкаськи Мавпы" "Подобное мероприятие очень важно для нашей стратегии клуба, мы как одна семья. Сегодня на одной площадке были игроки, болельщики и журналисты. Это прекрасный пример единения ради достижения одной цели. Благодарен организаторам за подобный опыт . Думаю, что с этого выиграли абсолютно все. Перед матчем с "Киев-Баскетом" который нас ждет уже в пятницу довольно важна такая эмоциональная разрядка ".

Интересно, что MVP матча стал капитан команды фанатов – Александр Сотников, результативности которого аплодировали даже игроки основы ""Черкаських Мавп".

В перерыве игры состоялся конкурс на меткость. Среди журналистов и болельщиков определили лучшего. Им стала представительница фан-сектора Ольга Калошина, которая также получила индивидуальный приз.

По словам представителя TM Parimatch Вадима Мисюры, ключевая миссия проекта - популяризация спорта и здорового образа жизни среди украинцев.

"Торговая марка Parimatch совместно с Федерацией баскетбола Украины уже третий сезон проводит акцию" Тренировка со звездой ". И очень приятно, что эстафету после многих других городов Украины сегодня подхватили в Черкассах. Баскетбол в вашем городе - это целая история, а клуб - известный всеукраинский бренд. Клуб в Черкассах знают и любят, и мы уверены, что после сегодняшнего мероприятия зрителей станет еще больше ", - отметил Вадим Мисюра.

Сразу после завершения матча все участники провели коллективную фотосессию. Игроки пригласили всех присутствующих на ближайшую игру, которая состоится уже 18 октября в черкасском ДС "Строитель". На своей площадке Черкасс встретятся с участником Еврокубков – "Киев-Баскетм". Старт игры в 18:30. Билеты здесь.

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