Проверка для чемпиона: анонс Суперлиги Париматч 15 ноября

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 15 ноября, состоятся очередные два поединка в Суперлиге Париматч.

"Днепр" - "Харьковские Соколы"

Днепр, СК Шинник

Начало матча - 14:00

Трансляция - YouTube ФБУ

В первой игре воскресенья чемпион Украины "Днепр" сыграет дома против "Харьковских Соколов." Команда Дениса Журавлева в 8 поединках потерпела лишь одно поражение, уступив на выезде лидеру сезона "Киев-Баскету". "Соколы" проиграли последние 5 поединков и сегодня играть без ключевых игроков - Владимира Шевченко и Александра Тарасенко.

Учитывая, что Днепр не имеет потерь, набрал хорошую ходу и демонстрирует качественный баскетбол, говорить о том, кому в этой игре принадлежат статус фаворита не приходится. К тому же Соколы играть свой второй матч за три дня в условиях ограниченной ротации, для хозяев это единственный матч игрового недели, к которому у них было достаточно времени для подготовки.

Запорожье - Прометей

Каменское, СК Прометей

Начало матча - 16:00

Трансляция - Oboz TV

Во второй игре Запорожье свой номинально домашний матч проводить на площадке соперника - Прометея. Это второе встреча этих команд, в первой, которая открывала сезон, БК Запорожье одержал сенсационную победу.

Прометей некуда отступать, команде Виталия Черния нельзя отпускать в турнирной таблице Днепр и Киев-Баскет. К тому же команда из Каменского настраиваться на реванш. Коллектив Валерия Плеханова после заболеваний COVID-19 нескольких игроков находится не в лучшей физической форме. Под вопросом участие в игре лидера Джоша Форчуна.

Но даже в такой форме запорожцы является крепким орешком и неприятным соперником для любой команды. Удастся ли им преподнести очередную сенсацию в игре против одного из фаворитов сезона? Встреча команд из верхней части турнирной таблицы смотрите на телеканале Oboz TV начиная с 16:00.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне южненский "Химик" в гостях победил БК "Одесса" 61:54. Южненцы передавили соперника под кольцом в каждой из четвертей и добились пятой победы в сезоне.