''Прекрасно работает'': звезда НБА высказался об украинце Михайлюке

Легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс, который с нового сезона НБА будет выступать в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", восторженно отозвался о своем украинском партнере по команде Святославе Михайлюке. По мнению звездного новичка "бело-золотых", у воспитанника "Черкаських Мавп" есть все, чтобы достичь высокого уровня в сильнейшей лиге мира.

"Михайлюк прекрасно работает. Он ничего не говорит, а только тщательно отрабатывает. Он одним из первых выходит на площадку и одним из последних его покидает. Так и должен работать новичок. Он прекрасно бросает. Михайлюк будет очень полезным для команды. Не важно, на старте сезона или позже. Он очень любит баскетбол и всегда готов к игре", - приводит слова Джеймса lakersnation.com.

НБА

Напомним, Святослав Михайлюк произвел настоящий фурор в США, устроив яркий перфоманс во время тренировки, когда всего лишь за две минуты реализовал 20 подряд трехочковых бросков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк рассказал в США о том, как защищал цвета сборной Украины в отборе к Кубку мира по баскетболу 2019 года. В частности, защитник напомнил об исторической победе "желто-синих" над Испанией.