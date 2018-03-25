Последний тур перед плей-офф: анонс Суперлиги Пари-Матч

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч завершается регулярный сезон чемпионата Украины. В воскресенье, 25 марта, состоятся последние три поединка. Центральным противостояниями игрового дня, несомненно, станет битва в Черкассах, где "Мавпы" будут принимать "Химик".

"Черкаськи Мавпы" - "Химик"

Черкассы, ДС "Будивельник"

Начало матча - 14:00

Трансляция - FBU.ua

Суперлига Пари-Матч ФБУ

Команде Максима Михельсона, которая выиграла 8 матчей подряд, для выхода на второе место будке нужна победа. Южненцы не имеют никаких турнирных задач, ведь вице-чемпионы точно завершат "регулярку" на четвертой позиции. Но несмотря на отсутствие турнирной мотивации, гости наверняка захотят закончить регулярный чемпионат на мажорной ноте, размочив счет в сезонной серии с "мавпами", которые выиграли все три предыдущих поединка с южненцами.

"Авантаж-Политехник" - МБК "Николаев"

Харьков, ФСК Локомотив

Начало матча - 14:00

Трансляция - FBU.ua

После домашнего поражения от Запорожья харьковский "Политехник" ухудшил свои шансы на седьмое место в турнирной таблице. Теперь для того, чтобы подняться на одну ступеньку команде Тимура Арабаджи нужно будет дома победить МБК "Николаев" и надеяться, что запорожцы не смогут создать сенсацию в выездном матче с Днепром. Отметим, что в двух предыдущих матчах "корабелы" побеждали "Политехник", который выиграл только один - последний выездной поединок с николаевцами.

"Днепр" - "Запорожье-ZOG"

Днепр, СК Шинник

Начало матча - 14:00

Трансляция - FBU.ua

Досрочный победитель регулярного чемпионата "Днепр" дома будет играть против одного из аутсайдеров - "Запорожье"-ZOG. Пока хозяева в этой игре решать свои локальные задачи, подопечные Валерия Плеханова попытаются второй раз в сезоне переиграть лидера - именно запорожцы стали первой командой, которая в этом регулярном чемпионате нанесла поражение лучшей команде сезона. Сенсационная победа может гарантировать гостям седьмое место перед плей-офф, но фаворитом будут хозяева, которые имеют все, для того чтобы завершать "регулярку" на позитиве.

Напомним, что в пятницу, 23 марта, "Будивельник" уверенно обыграл "Химик".