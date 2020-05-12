Погибшего Брайанта обвинили в смерти пассажиров вертолета

Брат пилота вертолета, в котором разбился легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант, Берг Зобаян обвинил пассажиров в том, что они сами виноваты в крушении авиасудна.
Как сообщает издание Capitalxtra, жена Брайанта, Ванесса, подала судебный иск на компанию Island Express, которая обеспечивала полет. К нему присоединились еще четыре семьи, чьи родственники стали жертвами авиакатастрофы. В ответ на их действия Берг Зобаян, который является главой компании и родственником погибшего пилота, подал встречный иск, обвинив пассажиров.
Погибшие Коби Брайант и его дочь Джианна-Мария
EssentiallySports
Он заявляет, что они были прекрасно осведомлены о рисках, которые нес в себе этот полет, а их халатность и необдуманность решения подняться в воздух привела к крушению вертолета. Зобаян отметил, что в то январское утро от полетов отказалась даже полиция Лос-Анджелеса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение аппарата.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео останков вертолета.
Кроме того, NTSB раскрыл шокирующие подробности крушения.
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Гибель Коби Брайанта" на OBOZREVATEL.