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12 мая • обновлено в 18:08
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Погибшего Брайанта обвинили в смерти пассажиров вертолета

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Брат пилота вертолета, в котором разбился легендарный баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант, Берг Зобаян обвинил пассажиров в том, что они сами виноваты в крушении авиасудна.

Как сообщает издание Capitalxtra, жена Брайанта, Ванесса, подала судебный иск на компанию Island Express, которая обеспечивала полет. К нему присоединились еще четыре семьи, чьи родственники стали жертвами авиакатастрофы. В ответ на их действия Берг Зобаян, который является главой компании и родственником погибшего пилота, подал встречный иск, обвинив пассажиров.

Погибшие Коби Брайант и его дочь Джианна-Мария

Погибшие Коби Брайант и его дочь Джианна-Мария

EssentiallySports

Он заявляет, что они были прекрасно осведомлены о рисках, которые нес в себе этот полет, а их халатность и необдуманность решения подняться в воздух привела к крушению вертолета. Зобаян отметил, что в то январское утро от полетов отказалась даже полиция Лос-Анджелеса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Гибель Коби Брайанта
Персона
Коби Брайант
Место
США Лос-Анджелес
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