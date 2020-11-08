Победа 'Днепра': результаты Суперлиги Париматч 8 ноября

В воскресенье, 8 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч проходят два заключительных поединка очередной игровой недели регулярного сезона.

В Днепре действующий чемпион обыграл с БК "Запорожье" (82:63), а БК "Тернополь" на домашней площадке принимает лидера – "Киев-Баскет".

"Днепр" — "Запорожье" — 82:63 (15:22. 24:11, 20:6, 23:24)

Днепр: Дугат (5 + 8 передач), Террелл (8), Закурдаев (3), Тимофеенко (11 + 5 подборов – 4 потери), Кравцов (8 + 9 подборов) — старт; Коломойский (6), Шундель (11), Корниенко (4 + 9 подборов), Вячеслав Бобров (9 + 7 подборов + 4 передачи), Санон (11 + 4 передачи), Глебов (6)

Запорожье: Кэффи (14 + 7 подборов + 11 передач – 5 потерь), Титов (7 + 7 подборов), Сизов (14 + 3 перехвата), Грицак (7 + 8 подборов), Мальчевский (17 + 8 подборов) — старт; Рагимов, Соколенко, Тихонов (4)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Южном местный "Химик" обыграл "Черкаськи Мавпы" (64:61) , а БК "Одесса" на домашней площадке была сильнее МБК "Николаев" (96:84).