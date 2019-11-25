Открыта продажа билетов на Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч Звезд Суперлиги Пари-матч впервые за последние 10 лет пройдет в Киеве. Праздник примет столичный Дворец спорта примет 1-го февраля.

Зрители станут свидетелями яркого баскетбольного и глобального светового шоу, смогут посетить множество фудкортов.

На днях Федерация баскетбола Украины открыла продажу билетов на шоу. При этом в течение недели болельщики могут приобрести любой билет (кроме VIP) за 150 гривен. После завершения акции, посвященной "Черной пятницы", стоимость билетов вырастет в разы.

Напомним, что по возвращении в Украину формату "Матча Звезд" Федерация баскетбола провела уже четыре звездных уик-энда. Они поочередно состоялись в Днепре, Николаеве и Запорожье.

Вскоре будет представлен логотип "Матча Звезд 2020". А за месяц до старта баскетбольного праздника будет открыто голосование за участников главного шоу сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, определились все участники четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!