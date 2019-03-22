Определился победитель регулярного сезона Суперлиги Пари-Матч

Состоялись финальные поединки регулярного сезона Суперлиги Пари-Матч. Победу в первой части турнира одержало "Запорожье", которое в борьбе за первое место обыграло прямого конкурента - южненский "Химик".

Команды, настроенные на победу, со старта успешно "поливали" из-за дуги и, сконцентрировавшись на атаке, на двоих заработали почти 50 очков. При этом запорожцы на правах хозяев владели небольшим преимуществом.

Запорожье - Химик ФБУ

Во второй десятиминутке после установок своих тренеров соперники начали более внимательно защищаться. "Запорожье" все еще вело в счете, однако "Химик", который зачастую выигрывал свои поединки едва ли не с финальной сиреной, рваться в бой не спешил.

После перерыва запорожцы сделали разницу +10, однако южненцы, быстро собравшись, нивелировали эту разницу.

Перед заключительной четвертью "Запорожье" вело в счете, но "Химик" с расстояния дальней атаки буквально дышал им в спину. Настоящие качели начались в концовке встречи, когда команды по очереди выходили вперед, держа болельщиков в напряжении. В итоге запорожцы благодаря рывку 11:0 обеспечили себе победу в матче и в регулярном сезоне чемпионата.

БК "Запорожье" — "Химик" 93:82 (28:21, 26:26, 16:22, 20:13)

"Запорожье": Холтон (14 + 6 передач), Кондраков (8 + 7 передач), Мироненко (11), Хилл (22 + 5 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Прессли (5) — старт; Овдеенко (6), Шевченко (11), Трент (13 + 8 подборов + 3 передачи + 4 перехвата + 4 потери), Титов (3).

"Химик": Эдвин (18 + 5 подборов + 7 передач), Рябчук (12), Войналович (10), Павлов (8 + 7 подборов + 4 передачи), Джонс (6 + 8 подборов) — старт; Антипов (5 + 5 подборов), Марченко (8), Сидоров (15 + 5 подборов + 5 потерь).

Третьим в Суперлиге Пари-Матч стал "Днепр", который в драматичном решающем поединке ведя в счете по ходу встречи, уступил действующему чемпиону - "Черкаським Мавпам".

"Черкаськи Мавпы" – "Днепр" 89:86 (22:27, 17:21, 22:18, 28:20)

"Черкаськи Мавпы": Бояркин (2 + 4 передачи), Кольченко (21 + 4 передачи), Ткаченко (9 + 5 подборов + 3 перехвата), Никс (0 + 5 подборов), Чумаков (8) – старт; Янг (18), Отверченко (12), Коукли (11), Скапинцев (6), Липовцев (2), Воевода.

"Днепр": Вильховецкий (6), Мишула (19 + 4 потери), Закурдаев (13 + 6 подборов + 3 перехвата), Глебов (11 + 4 передачи), Тимофеенко (20 + 4 передачи) – старт; Ревзин (10 + 5 подборов), Фесенко (6), Кожемякин (1), Сизов, Натяжко, Шундель.

В оставшихся двух матчах "Одесса" уверенно обыграла "Николаев", а "Киев-Баскет" в ничего не решающем поединке с разницей в один балл уступил "Политехнику".

МБК "Николаев" – БК "Одесса" 67:82 (20:20, 20:17, 13:20, 14:25)

МБК "Николаев": Зотов (6 + 4 передачи), Попов (14 + 5 подборов + 4 передачи), Омоера (10), Давидюк (9), Аникиенко (2) – старт; Приймак (13 + 5 подборов), Адедиран (8 + 9 подборов + 4 передачи), Хохоник (3), Тонченко (2), Мусиенко (0 + 7 подборов + 3 перехвата), Бобров.

БК "Одесса": Мэйси (8 + 10 передач), Пустозвонов (14), Мартин (16 + 4 передачи), Беликов (14 + 3 блок-шота), Хелманис (8 + 12 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота) – старт; Новиков (10), Ткачук (5), Шеляковс (4 + 7 подборов), Щепкин (3).

"Киев-Баскет" — "Политехник" 75:76 (18:19, 16:11, 21:22, 20:24)

"Киев-Баскет": Горобченко (3 + 3 передачи), Луценко, Крутоус (4 + 5 потерь), Нванкво (4), Челован (14 + 7 подборов) — старт; Сандул (8 + 5 подборов + 5 передач), Носков (4), Петров (17 + 6 подборов), Крик (16), Латкович (5 + 4 подбора).

"Политехник": Дэвис (17 + 6 подборов + 6 передач), Кромер (18 + 11 подборов + 4 потери), Козлов (16), Грэм (12 + 14 подборов + 2 перехвата), Завадский (7 + 5 подборов) — старт; Рочняк (6), Чугунов, Кузнецов.

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