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Определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу

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БК "Одесса" стал первым участником финала четырех Кубка Украины. Несмотря на выездное поражение от "Николаева" со счетом 94:82, команда из Южной Пальмиры оказалась сильнее в двухматчевом противостоянии благодаря домашней победе в 42 очка.

Стартовая четверть прошла с минимальным доминированием "корабел", но под конец одесситам удалось собраться и благодаря потрясающему рывку завершить десятиминутку с отрывом +13.

После небольшой паузы "Николаев" сумел собраться и практически нивелировал преимущество номинальных гостей. К большому перерыву "корабелы" приблизились к одесситам на расстояние дальней атаки, а после 15-минутной паузы продолжали успешную тенденцию в атаке.

Определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу

ФБУ

Новости
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В заключительной четверти "Николаев" продолжал уверенно доминировать на площадке, но "Одесса" в первом матче 25 декабря обеспечила себе комфортное преимущество и, держа в голове этот результат, контролировала происходящее, не позволив хозяевам отобрать путевку в полуфинал.

МБК "Николаев" — БК "Одесса" 94:82 (18:31, 23:13, 24:19, 29:19)

"Николаев": Зотов (16 + 8 передач + 3 перехвата), Попов (17 + 5 передач), Омоэра (11), Онуфриев (13), Аникиенко (14 + 6 подборов) — старт; Тонченко (5 + 5 подборов), Давидюк, Бобров, Мусиенко (2), Хохоник (2), Адедиран (6 + 4 потери), Приймак (8).
"Одесса": Витолс (11 + 3 перехвата), Щепкин (3), Пустозвонов (8), Беликов (7 + 4 подбора), Шеляковс (8) — старт; Прокопенко (7), Новиков (15), Скрипец (2), Балабан (5), Ткачук (10 + 5 передач), Хелманис (6).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черкаськи Мавпы" взяли реванш у "Киев-Баскета" за сокрушительное поражение в Суперлиги Пари-Матч на прошлых выходных. Хозяева в непростом поединке 1/4 финала Кубка Украины одолели гостей из столицы со счетом 109:91.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по баскетболу
Место
УкраинаОдесса
Теги
БК ОдессаМБК Николаев
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