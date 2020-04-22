Определились полуфиналисты Cyber Суперлиги Пари-Матч

22 апреля состоялись четвертьфинальные поединки Cyber Суперлиги Пари-Матч – первого киберспортивного турнира среди украинских профессиональных баскетболистов.

В четверку сильнейших игроков Cyber Суперлиги Пари-Матч вошли Александр Липовый ("Бостон"), Юрий Кондраков ("Юта"), Андрей Кожемякин ("Даллас") и Вячеслав Петров ("Лейкерс").

Результаты 1/4 финала:

22 апреля

Александр Липовый (Бостон) - Роман Новиков (Новый Орлеан) – 2:0 (80:74, 82:66)

В первом матче серии борьба выдалась почти ровной. Рывок Александра на последних минутах обеспечил ему победу. А уже во втором поединке Александр уверенно захватил преимущество и довел встречу до успеха.

Андрей Кожемякин (Даллас) - Вадим Прокопенко (Бруклин) - 2:1 (69:83, 72:70, 53:47)

В этой паре два поединка не определили полуфиналиста. Сначала Прокопенко мощной игрой во второй половине обеспечил себе победу в первом матче. Однако во втором поединке инициативу перехватил Кожемякин и удержал победный счет. Полуфиналист определился в третьем решающем матче.

Александр Антипов (Филадельфия) - Юрий Кондраков (Юта) - 0:2 (52:59, 56:58)

Следующим полуфиналистом стал Кондраков, дважды обыграл Антипова. Тот на групповом этапе не потерпел ни одного поражения.

Максим Закурдаев (Голден Стейт) - Вячеслав Петров (Лейкерс) - 0: 2 (32:68, 45:66)

В этой паре Петров максимально использовал преимущество своих игроков и дважды уверенно победил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч.

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