Определились полуфиналисты Cyber Суперлиги Пари-Матч

22 апреля состоялись четвертьфинальные поединки Cyber Суперлиги Пари-Матч – первого киберспортивного турнира среди украинских профессиональных баскетболистов.
В четверку сильнейших игроков Cyber Суперлиги Пари-Матч вошли Александр Липовый ("Бостон"), Юрий Кондраков ("Юта"), Андрей Кожемякин ("Даллас") и Вячеслав Петров ("Лейкерс").
Результаты 1/4 финала:
22 апреля
Александр Липовый (Бостон) - Роман Новиков (Новый Орлеан) – 2:0 (80:74, 82:66)
В первом матче серии борьба выдалась почти ровной. Рывок Александра на последних минутах обеспечил ему победу. А уже во втором поединке Александр уверенно захватил преимущество и довел встречу до успеха.
Андрей Кожемякин (Даллас) - Вадим Прокопенко (Бруклин) - 2:1 (69:83, 72:70, 53:47)
В этой паре два поединка не определили полуфиналиста. Сначала Прокопенко мощной игрой во второй половине обеспечил себе победу в первом матче. Однако во втором поединке инициативу перехватил Кожемякин и удержал победный счет. Полуфиналист определился в третьем решающем матче.
Александр Антипов (Филадельфия) - Юрий Кондраков (Юта) - 0:2 (52:59, 56:58)
Следующим полуфиналистом стал Кондраков, дважды обыграл Антипова. Тот на групповом этапе не потерпел ни одного поражения.
Максим Закурдаев (Голден Стейт) - Вячеслав Петров (Лейкерс) - 0: 2 (32:68, 45:66)
В этой паре Петров максимально использовал преимущество своих игроков и дважды уверенно победил.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воспитанник "Черкаських Мавп" Александр Кобец оценил турнир Cyber Суперлига Пари-Матч.
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