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Определились пары плей-офф Суперлиги Пари-Матч

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По итогам регулярного сезона Суперлиги Пари-Матч стали известны пары участников первого раунда плей-офф. Победу в первой части чемпионата Украины по баскетболу одержало "Запорожье".

Триумфаторы регулярного сезона предстоит сразиться с последней командой турнирной таблицы – действующим чемпионом "Черкаськими Мавпами". Южненский "Химик" за путевку в следующий раунда будет соревноваться с харьковским "Политехником". "Днепр" померяется силами с "Одессой", а дебютанту нынешнего сезона – "Киев-Баскету" предстоит сыграть против МБК "Николаев".

Киев-Баскет - Политехник

Киев-Баскет - Политехник

ФБУ

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Четвертьфинальные серии будут длится до двух побед. Первые поединки раунда плей-офф, в которых сыграют "Киев-Баскет" и "Николаев", а также "Запорожье" и "Черкаськи Мавпы" состоятся 26 марта. Остальные встречи будут проходить на следующий день.

Ответные встречи состоятся на площадках команд, занявших нижние места, 29 и 30 марта. В случае необходимости, если счет серии будет равным, команды будут определять сильнейшего 2 апреля.

Определились пары плей-офф Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский тренер, экс-наставник национальной баскетбольной команды Владимир Рыжов раскритиковал двукратного чемпиона НБА Станислава Медведенко.

Знаменитый спортсмен был исключен из состава исполкома Федерации баскетбола Украины (ФБУ), а Рыжов напомнил о том, как Медведенко отказывался защищать цвета "желто-синих".

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Читайте все новости по теме "Чемпионат Украины по баскетболу" на OBOZREVATEL.

Темы
Чемпионат Украины по баскетболуСуперлига
Теги
БК ЗапорожьеЧеркаськи МавпыБК ПолитехникКиев-БаскетБК ОдессаМБК НиколаевБК ДнепрБК Химик
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