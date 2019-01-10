''Нужно жить по правилам'': Бродский высказался о ситуации в Кубке Украины по баскетболу

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал ситуацию с дисквалификацией "Черкаських Мавп" в Кубке Украины.

Из-за нарушения регламента во время ответного матча 1/4 финала соревнований против "Киев-Баскета" действующему чемпиону Украины засчитали техническое поражение, лишив места в Финале четырех.

"На сегодня я забочусь о развитии баскетбола в Украине и выступаю гарантом честной игры. Пока я буду президентом ФБУ, я не позволю никому нарушать правил игры, а это Регламент и Правила проведения Чемпионата и Кубка Украины. Это наша баскетбольная конституция и каждый, кто будет ее нарушать, будет наказан", - объяснил свою позицию Михаил Юрьевич в интервью ФБУ.

Михаил Бродский ФБУ

Президент федерации пресек мнение о предвзятости в вынесенном решении.

"Не важно, кому принадлежит клуб, и кто его поддерживает, при любых обстоятельствах нужно жить по правилам. Сегодня на этом месте оказались "Черкаськи Мавпы", они наказаны в соответствии с регламентом и правилами чемпионата. В то же время меня удивляют заявления некоторых функционеров, которые пытаются использовать ситуацию и "подогревают градус". При этом используют любые поводы. Хочу сразу же настойчиво попросить некоторых президентов не расшатывать ситуацию", - обратился к функционерам Михаил Юрьевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кубке Украины по баскетболу определились все участники полуфинальных противостояний. К "Одессе", "Днепру" и "Политехнику", которые добились этого права по спортивному принципу, присоединился "Киев-Баскет".