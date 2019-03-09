"Никогда не ценили": Лэнь высказался о переходе в "Атланту"

Украинский центровой Алексей Лэнь не жалеет, что во время летнего драфта перешел в "Атланту". Баскетболист сборной Украины признался, что тренер Ллойд Пирс позволил ему развивать свои умения.

"Я думаю, что в Америке люди никогда не ценили эту сторону моей игры, но я всегда мог бросать. Все это видели, но тренеры никогда не просили меня бросать из-за дуги. Как только я попал в "Хоукс", Ллойд Пирс увидел, как я бросаю. Он хотел, чтобы я разработал эту часть своей игры", - цитирует Лэня basket.com.ua.

Алексей Лэнь twitter.com/atlhawks

Наставник команды отметил хороший показатель точности дальних бросков нашего баскетболиста.

"Цель для нас в течение всего года состояла в том, чтобы разработать трехочковый бросок. Тот факт, что Лэнь забивает более 34% трехочковых во многом обеспечен улучшением в течении последних двух недель. Если мы сможем получить от Лэня точность более 35%, я бы хотел, чтобы он совершал как минимум три попытки за игру", - поддержал украинца Пирс.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетболист "Атланты Хокс" Алексей Лэнь отлично сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Сан-Антонио", в котором его клуб уступил 104:111.

Лэнь провел на площадке 28 минут и за это время сумел набрать 11 очков, реализовав 2 из 3 двухочковых, 2 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных бросков.

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