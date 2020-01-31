НБА по-украински! Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч: анонс шоу, купить билеты

В столичном Дворце спорта в субботу, 1 февраля, пройдет грандиозное баскетбольное событие – Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч 2020 года.

Впервые с 2012-го ивент принимает Киев, что вызвало ажиотаж среди поклонников игры. Все желающие еще могут купить билеты на шоу – тикеты доступны на сайте esport.in.ua. Те же, кто не попадет на трибуны арены, смогут увидеть прямую трансляцию из Дворца спорта на телеканале XSPORT.

13:30. Киев, Дворец спорта. Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч. Звезды Украины – Звезды Легиона, трансляция – XSPORT, сайт Федерации баскетбола Украины

Встреча в пятый раз пройдет в формате сборная украинцев против сборной легионеров. В шести предыдущих таких противостояниях четыре победы добыли иностранцы, а по одному разу были зафиксированы успех наших ребят и ничейный исход.

Матч Звезд Суперлига Пари-Матч

К слову, букмекеры прогнозируют победу легионеров минимум с разницей в четыре очка. На это можно поставить с коэффициентом 1,76. А результативность должна составить не менее 253 очков. Показатели на эту позицию достигают уровня 1,70.

Традиционно стартовые пятерки играющих команд определялось с помощью голосования болельщиков. Фанаты определили в украинскую команду двух представителей "Николаева" – Максима Луценко и Алексея Онуфриева, двух игроков "Химика" – Кирилла Марченко и Андрея Войналовича, а также форварда "Прометея" Макса Конате.

В составе же легионеров игру начнут супербомбардир "Николаева" Квентин Петерсон, Генри Дугат из "Днепра", представитель "Киев-Баскета" Киндал Хилл, Сеад Хаджифейзович, который выступает за "Черкаськи Мавпы", и "одессит" Рамел Браун.

Матч Звезд Суперлига Пари-Матч

Полностью составы команд выглядят так:

Звезды Украины: Максим Луценко ("Николаев"), Кирилл Марченко ("Химик"), Алексей Онуфриев ("Николаев"), Андрей Войналович ("Химик"), Макс Конате ("Прометей") – старт, Денис Лукашов ("Прометей "), Богдан Близнюк, Максим Пустозвонов, Вячеслав Петров (все – "Киев-Баскет"), Кирилл Фесенко, Максим Корниенко (оба – "Днепр"), Андрей Мироненко ("Запорожье").

Звезды Легиона: Генри Дугат ("Днепр"), Квентин Петерсон ("Николаев"), Киндал Хилл ("Киев-Баскет"), Сеад Хаджифейзович ("Черкаськи Мавпы"), Рамэл Браун ("Одесса") – старт, Брюс Месси ("Одесса"), Джаред Террелл ("Днепр"), Льюис Салливан ("Химик"), Дион Райт ("Черкаськи Мавпы"), Майкл Майерс ( "Прометей"), Делван Грэм ("Харьковские Соколы"), Брэндон Рэндольф ("Запорожье").

Кроме самого матча зрителей ждут три конкурсных программы – игроки покажут свое мастерство, посоревнуются, кто лучше бросает трехочковые, а также подарят самую зрелищную часть – соревнование в данках.

Матч Звезд Суперлига Пари-Матч

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Конкурс мастерства: Генри Дугат ("Днепр"), Айзея Уильямс ("Химик"), Марек Классен ("Киев-Баскет"), Илья Сидоров ("Прометей"), Брюс Месси ("Одесса"), Никита Руслов ("Черкаськи Мавпы"), Брэндон Рэндольф ("Запорожье"), Максим Луценко ("Николаев"), Роман Козлов ("Харьковские Соколы").

Конкурс трехочковых: Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет"), Андрей Мироненко ("Запорожье"), Кирилл Марченко ("Химик"), Брюс Месси ("Одесса"), Алексей Онуфриев ("Николаев"), Дион Райт ("Черкаськи Мавпы"), Максим Закурдаев ("Днепр"), Денис Лукашов ("Прометей"), Роман Козлов ("Харьковские Соколы").

Матч Звезд Суперлига Пари-Матч

Конкурс данков: Квентин Петерсон ("Николаев"), Макс Конате ("Прометей"), Павел Крутоус ("Киев-Баскет"), Иван Ткаченко ("Черкаськи Мавпы"), Александр Тарасенко ("Харьковские Соколы"), Майкл Майерс ("Прометей").

Сами же болельщики смогут принять участие в различных флешмобах, розыгрышах билетов на баскетбольные матчи, послушать хиты в исполнении популярных исполнителей. Кроме того, организаторы шоу приготовили фанатам сюрприз – для них выступит французская команда данкеров-акробатов.

Расписание Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч

12:50. Открытие дверей Дворца спорта

13:30. Начало Матча Звезд-2020

14:00. Конкурс мастерства

14:45. Конкурс трехочковых

15:35. Конкурс слэм-данков

16:10. Представление игроков Матча Звезд

16:15. Начало Матча Звезд – Украина против Легиона

17:50. После завершения Матча Звезд награждения MVP и выступление Barjort Dunkers

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