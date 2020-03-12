НБА остановила сезон из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила регулярный сезон после того, как у игрока "Юты Джаз" был выявлен коронавирус.

Как сообщает информагентство CNN, новости об этом решении появились после внезапной отмены матча между "Ютой" и "Оклахомой". Игроки обеих команд уже разминались на площадке, но были отправлены назад в раздевалку. В НБА заявили, что заболевший баскетболист не находился на территории стадиона, а результаты его теста на коронавирус появились перед началом поединка.

НБА остановила чемпионат из-за коронавируса Vox

Отмечается, что длительность приостановки сезона остается неизвестной. Самый поздний матч дня между "Новым Орлеаном" и "Сакраменто" был отменен, поскольку один из назначенных на него судей недавно работал на поединке "Юты".

OBOZREVATEL внимательно следит за ситуацией с влиянием коронавируса на спорт и рассказывает о последних новостях по этой теме в режиме онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Алексей Лэнь стал одним из лучших в составе "Сакраменто" в последнем матче регулярного сезона НБА перед приостановкой чемпионата.

О спорте и не только – в нашем Instagram!