Назван предварительный состав сборной Украины по баскетболу

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу проведет 20 июля первый тренировочный сбор во главе с новым главным тренером команды Айнарсом Багатскисом.

Ассистентами латвийского специалиста будут главный тренер "Черкаських Мавп" Максим Михельсон и Виталий Степановский – главный тренер "Химика" и второй сборной Украины, которая завоевала "серебро" на недавней Универсиаде в Неаполе.

На первый сбор, который пройдет МТА (Пуща-Водица) вызвано 15 игроков:

Защитники

Денис Лукашов (Прометей, Украина), первый тренер Ирина Наседкина

Александр Мишула (Днепр, Украина), первые тренеры Михаил Промысловский, Арина Гребнева

Илья Сидоров (Прометей, Украина), первый тренер Сергей Покровенко

Юрий Кондраков (без клуба), первый тренер Светлана Левчук

Александр Липовый (Промитеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко

Святослав Михайлюк (Детройт Пистонс, США), первый тренер Александр Молчанов

Александр Кобец (без клуба), первый тренер Игорь Кобец

Форварды

Павел Крутоус (без клуба), первый тренер Богдан Федоренко

Артем Ковалев (Химик, Украина), первый тренер Владимир Машира

Максим Пустозвонов (без клуба), первый тренер Юрий Дятловский

Александр Беликов (Черкаськи Мавпы, Украина), первый тренер Владимир Машир

Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева

Сергей Павлов (Пьен Жвайгждес, Литва), первый тренер Александра Ивлева

Центровые

Вячеслав Кравцов (без клуба), первый тренер Сергей Комаров

Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Владислав Янаки

Сбор в МТА будет проходить с 20 по 26 июля, после чего сборная Украины отправится на товарищеские матчи в Минск, где 27 и 28 июля проведет две контрольные встречи с местной национальной командой Беларуси.

Ближайшим стартом для сборной Украины будет отбор на чемпионат Европы, жеребьевка группового раунда которого состоится 22 июля в Мюнхене.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что женская сборная Украины по баскетболу проиграла все три матча группового этапа на чемпионате Европы-2019 и не смогла пробиться в плей-офф.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!