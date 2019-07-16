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Назван предварительный состав сборной Украины по баскетболу

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Мужская национальная сборная Украины по баскетболу проведет 20 июля первый тренировочный сбор во главе с новым главным тренером команды Айнарсом Багатскисом.

Ассистентами латвийского специалиста будут главный тренер "Черкаських Мавп" Максим Михельсон и Виталий Степановский – главный тренер "Химика" и второй сборной Украины, которая завоевала "серебро" на недавней Универсиаде в Неаполе.

На первый сбор, который пройдет МТА (Пуща-Водица) вызвано 15 игроков:

Защитники

  • Денис Лукашов (Прометей, Украина), первый тренер Ирина Наседкина

  • Александр Мишула (Днепр, Украина), первые тренеры Михаил Промысловский, Арина Гребнева

  • Илья Сидоров (Прометей, Украина), первый тренер Сергей Покровенко

  • Юрий Кондраков (без клуба), первый тренер Светлана Левчук

  • Александр Липовый (Промитеас, Греция), первый тренер Людмила Покровенко

  • Святослав Михайлюк (Детройт Пистонс, США), первый тренер Александр Молчанов

  • Александр Кобец (без клуба), первый тренер Игорь Кобец

Форварды

  • Павел Крутоус (без клуба), первый тренер Богдан Федоренко

  • Артем Ковалев (Химик, Украина), первый тренер Владимир Машира

  • Максим Пустозвонов (без клуба), первый тренер Юрий Дятловский

  • Александр Беликов (Черкаськи Мавпы, Украина), первый тренер Владимир Машир

  • Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания), первые тренеры Сергей Бордейчук, Александра Ивлева

  • Сергей Павлов (Пьен Жвайгждес, Литва), первый тренер Александра Ивлева

Центровые

  • Вячеслав Кравцов (без клуба), первый тренер Сергей Комаров

  • Вячеслав Петров (Киев-Баскет, Украина), первый тренер Владислав Янаки

Сбор в МТА будет проходить с 20 по 26 июля, после чего сборная Украины отправится на товарищеские матчи в Минск, где 27 и 28 июля проведет две контрольные встречи с местной национальной командой Беларуси.

Ближайшим стартом для сборной Украины будет отбор на чемпионат Европы, жеребьевка группового раунда которого состоится 22 июля в Мюнхене.

Назван предварительный состав сборной Украины по баскетболу

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что женская сборная Украины по баскетболу проиграла все три матча группового этапа на чемпионате Европы-2019 и не смогла пробиться в плей-офф.

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Айнарс Багатскис
Тег
сборная Украины по баскетболу
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