"Наслаждаюсь": Михайлюк побывал на просмотре в еще одном клубе НБА

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк доволен тем, как проходит его преддрафтовые просмотры в клубах НБА. После нахождения в стане клуба "Сакраменто Кингз" воспитанник "Черкаських Мавп" поделился своими эмоциями от тренировок.

"Я наслаждаюсь процессом, мне нравится быть в лагере команды, иметь шанс показать себя и в итоге принять участие в драфте. Да, я немного волнуюсь, конечно, тем не менее, мне все нравится. Сейчас я сфокусирован только на баскетболе, и не отвлекаюсь ни на что. Я делаю то, что умею делать и выкладываюсь на каждой тренировке. Должен это делать, если хочу перейти на следующий уровень", – приводит слова Михайлюка пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

