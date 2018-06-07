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"Наслаждаюсь": Михайлюк побывал на просмотре в еще одном клубе НБА

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Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк доволен тем, как проходит его преддрафтовые просмотры в клубах НБА. После нахождения в стане клуба "Сакраменто Кингз" воспитанник "Черкаських Мавп" поделился своими эмоциями от тренировок.

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"Я наслаждаюсь процессом, мне нравится быть в лагере команды, иметь шанс показать себя и в итоге принять участие в драфте. Да, я немного волнуюсь, конечно, тем не менее, мне все нравится. Сейчас я сфокусирован только на баскетболе, и не отвлекаюсь ни на что. Я делаю то, что умею делать и выкладываюсь на каждой тренировке. Должен это делать, если хочу перейти на следующий уровень", – приводит слова Михайлюка пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк произвел настоящий фурор во время пребывания на просмотре в "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Место
США
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