Украинец Михайлюк помог разгромить чемпиона НБА

Клуб украинца Святослава Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде разгромил действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" — 127:101.

Святослав Михайлюк

На протяжении всего матча "Лейкерс" лидировали в счете. Иногда их преимущество достигало 10-15 очков. Несмотря на все попытки хозяев сократить отставание и переломить ход встречи, "Лейкерс" довели матч до разгромного счета.

К сожалению, в игре не обошлось без травм. Так, в третьей четверти лидер гостей Леброн Джеймс получил повреждение ноги и покинул площадку.

Воспитанник баскетбольной школы "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк появился в игре в конце матча и за две минуты, проведеных на площадке, принес "Лейкерс" 6 очков, реализовав два трехочковых броска.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк с 2006 по 2014 год находился в командной структуре "Черкаських Мавп". За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).

21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.

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