Бродский взял на себя оплату лечения лидера сборной Украины

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что все затраты на лечение в США травмы игрока национальной команды Александра Кобца оплатит из личных средств.

"Я лично оплачу ему лечение травмы, поскольку он выполнил все наши договоренности. Он, как и Михайлюк из "Черкаських Мавп", выросли у нас в баскетбольной школе. Я за Сашей вообще смотрю очень внимательно, как отец, чтобы он где-то не сплоховал. Он такой человек, который требует внимания, он сейчас уже встал на правильный путь, хочет стать игроком НБА, и я думаю, что у него для этого есть все шансы. Он приехал в сборную, помог разгромить сборную Словении, к сожалению, его эмоции привели к травме, которую совсем необязательно было получать. Сейчас его будут оперировать в США, я взял на себя все затраты, и надеюсь, что летом он начнет потихоньку играть и в дальнейшем Кобец станет одним из ведущих игроков сборной Украины", - сказал Михаил Бродский официальному сайту ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ключевой игрок сборной Украины по баскетболу Александр Кобец получил травму в поединке отбора на Кубок мира-2019 против Словении. Атакующему защитнику "желто-синих" не удалось самостоятельно покинуть площадку.

Лишь с помощью товарищей Кобец смог покинуть площадку

Кобец получил повреждение во время столкновения с игроком соперника Блажем Махковичем на последних минутах встречи. В итоге воспитанника "Черкаських Мавп" с площадки унесли партнеры.

Позже стало известно, что баскетболист "Кэпиталз Гоу-Гоу" Александр Кобец по возвращению в США прошел дополнительное медобследование, которое показало, что у украинца разрыв крестообразных связок колена.