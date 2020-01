"Мамба навсегда": звезды спорта убиты горем из-за смерти Коби Брайанта

Во всем мире шокированы трагической смертью легендарного баскетболиста, одной из величайших звезд за историю НБА Коби Брайанта, который 26 января погиб со своей дочерью в авиакатастрофе.

Сразу же после того, как в воскресенье стало известно о крушении частного вертолета вблизи Лос-Анджелеса, ленты новостей в соцсетях заполнили трогательные посты известных в спорте людей.

Коби Брайант с дочерью Джианной

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я переживаю в связи с этой трагедией – потери моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю тебя, и тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров на борту. Мне сейчас ужасно плохо", – написал другой легендарный баскетболист Шакил О'Нил, который был партнером Брайанта в "Лейкерс" в начале 2000-х.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) 26 Eanáir 2020

"Я убит горем из-за этой новости, ты был настоящей легендой и другом. Покойся с миром, Коби. Все мои мысли и молитвы сейчас с твоей женой и детьми", – выразил соболезнования известный баскетболист Тони Паркер.

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) 26 Eanáir 2020

Футбольный клуб "Милан", фанатом которого являлся Брайант, одним из первых отреагировал на ужасную трагедию.

"У нас нет слов, чтобы выразить то, как мы потрясены слышать о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и болельщика "россо-нери" Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями тех, кто погиб в этой трагической аварии. Тебя всегда будет не хватать, Коби", – пишет официальный Twitter "Милана".

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) 26 Eanáir 2020

Бразильский форвард ПСЖ Неймар узнал о гибели Коби Брайанта прямо во время матча чемпионата Франции. Свой гол в ворота "Лилля" он посвятил памяти баскетбольной легенды, показав руками его номер "24".

Неймар посвятил гол Коби Брайанту soccernews.ru

Российский телеведущий Иван Ургант поделился историей любви к игроку.

"Первым, кого я увидел на паркете, был он. Первая майка, купленная в 2002 году в LA, была с его фамилией и номером. Я видел, как он дважды становился олимпийским чемпионом. И как он играл против Леброна в Staples Center. Мне просто повезло. Нам всем повезло, что мы его видели. А еще мы ровесники. Его младшая дочь на год младше моей… R.I.P. Gianna and Kobe Bryant", – написал популярный ведущий.

"Все еще не могу поверить", – так отреагировал восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который дружил с баскетболистом.

"Какой ужас!!! Покойся с миром, дружище", – написал президент UFC Дана Уайт, разместив в Twitter совместную фотографию с Брайантом.

Присоединились к флешмобу памяти Коби Брайанта и многие украинские спортсмены.

"Новости, которые я не могу принять. Мой друг и партнер по "Лейкерс". Покойся с миром, Мамба", – написал Станислав Медведенко, игравший вместе с Коби в одной команде.

Наставник национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выставил фото легендарного баскетболиста, подписав: "Покойся с миром, Коби Брайант".

"Жестоко... Душераздирающе... Мое величайшее вдохновение. ЛЕГЕНДА. Мамба навсегда", – написала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

"Ты будешь всегда в моем сердце", – присоединился к соболезнованиям в адрес Коби боксер Иван Редкач, проводивший в выходные бой против Дэнни Гарсии.

"Нет слов.. ЛЕГЕНДА... Один из величайших баскетболистов современности и моих любимых игроков НБА. R.I.P.", – соболезнует случившемуся чемпион мира по греко-римской борьбе, "слуга народа" Жан Беленюк.

