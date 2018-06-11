Кубок мира по баскетболу 3х3: анонс матча Украины в 1/4 финала

Сборная Украины по баскетболу 3х3 в рамках Кубка мира, который в эти дни проходит в Маниле, сыграет в четвертьфинале со сборной Словении.

Матч состоится во вторник, 12 июня. Начало трансляции на официальном ютуб канале FIBA 3x3 в 9:50 по киевскому времени.

Новости Украинцы драматично стартовали на КМ по баскетболу 3х3

Честь страны на турнире отстаивают Станислав Тимофеенко, Максим Закурдаев, Александр Кольченко и Дмитрий Липовцев.

FIBA

Напомним, на пути к 1/4 подопечные Олега Юшкина в группе обыграли сборную Нигерии, Хорватии (оба раза по 22:11), Иордании (14:21), уступив лишь в игре с латышами (21:18). Как итог, второе место в группе D.

FIBA

Как сообщал OBOZREVATEL, юношеская сборная по баскетболу 3х3 сыграет на Олимпиаде-2018.