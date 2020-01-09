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9 января • обновлено в 16:18
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Клуб украинской Суперлиги Пари-Матч подписал экс-игрока НБА

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Баскетбольный клуб "Днепр" подписал контракт с американским защитником Джаредом Терреллом, имеющим опыт выступлений в НБА.

По информации пресс-службы днепрян, Террелл отыграл четыре сезона в лиге NCAA (Национальной ассоциации студенческого спорта) за университет Род-Айленда, набирая в выпускной сезон по 16,8 очка, 3,5 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

Джаред Террелл

Джаред Террелл

БК "Днепр"

В 2018 году новичок "Днепра" выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. Тем же летом подписал двусторонний контракт с "Миннесотой Тимбервулвз" и выступал за команду в Летней лиге. В НБА за "Вулвз" Джаред сыграл в 14 матчах, в которых в среднем набирал по 2,2 очка, 0,9 передачи и 0,4 подбора за 7,9 минуты на площадке.

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Нынешний сезон защитник начал в Израиле, где выступал за местный "Хапоэль" из Эйлата. В шести матчах местного чемпионата Террелл набирал в среднем по 14 очков, 2,8 подбора и 2,7 передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определился третий полуфиналист Кубка Украины по баскетболу.

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Автор
Денис Карпов
Темы
Трансферы Суперлига
Место
Украина Днепр
Тег
БК Днепр
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