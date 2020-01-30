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30 января • обновлено в 10:11
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Кинси Волански разделась, почтив память Коби Брайанта: спортивные итоги 29 января

1.8т
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Скандально известная модель Кинси Волански разделась на соревнованиях по горнолыжному спорту, почтив память Коби Брайанта, а в чемпионате Испании по футзалу игрок совершил "поступок года".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 29 января.

Кроме того, во Львове столб упал на крышу авто экс-тренера Василия Ломаченко и Александра Усика. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Кинси Волански Александр Усик Василий Ломаченко Коби Брайант
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