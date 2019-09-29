"Киев-Баскет" вылетел из Лиги чемпионов ФИБА

"Киев-Баскет" проиграл в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов ФИБА и вылетел с турнира. Матч в испанском Бургосе против одноименного клуба завершился со счетом 96:62.

После поражения в киевском матче 83:86. подопечным Айнарса Багатскиса необходимо было обязательно выигрывать, но сделать это оказалось непосильной задачей.

Равная борьба шла до середины 1-й четверти, когда испанцы взвинтили темп и совершили рывок 9:2. Латышский тренер пытался что-то сделать с киевской командой тайм-аутами, но под конец отрезка ситуация лишь ухудшилась - 26:20 не в нашу пользу.

Во второй четверти испанцы учинили фирменный разгром. Украинцы не успевали за своими оппонентами на всех участках площадки и перед второй половиной счет был 54:31.

После большого перерыва ситуация не изменилась. "Киев-Баскет" никак не мог наладить игру в нападении и в итоге уступил, выиграв лишь четвертую четверть 18:16.

"Киев-Баскет" отправляется в Кубок Европы ФИБА, где будет сражаться с более близкими по классу "Цмоки-Минском", "Левски" и победителем пары "Борисфен" – "Днепр".

"Бургос" (Испания) – "Киев-Баскет" (Украина) – 96:62 (26:20, 28:11, 21:13, 16:18)

Бургос: Бассас (5 + 8 передач), Бените (7), Токото (15 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Э. Кларк (16 + 5 подборов + 2 блок-шота), Лима (6 + 8 подборов) – старт; Фитипальдо (4), Баррера (8), Вега, Сальво (11), МакФэдден (5), Риверо (10), Хускич (9 + 6 подборов)

Киев-Баскет: Шеферд (16 – 4 потери), Крутоус (2), К. Хилл (3), Петров (7 + 6 подборов), Тищенко (3) – старт; Сандул (2 + 7 подборов), Заец (3), Мусиенко, Пустозвонов (8), Эдвин (18 + 6 передач), О. Джексон

Бургос - Киев-Баскет ФИБА

Бургос - Киев-Баскет ФИБА

Бургос - Киев-Баскет ФИБА

Бургос - Киев-Баскет ФИБА

Бургос - Киев-Баскет ФИБА

Бургос - Киев-Баскет ФИБА

Бургос - Киев-Баскет ФИБА

Напомним, что в первом раунде квалификации "Киев-Баскет" по сумме двух матчей прошел австрийский "Капфенберг".

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