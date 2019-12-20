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20 декабря • обновлено в 19:45
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"Киев-Баскет" устроил феерию в Запорожье: результаты Суперлиги Пари-Матч

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Столичный "Киев-Баскет" добыл уверенную выездную победу над "Запорожьем" в Суперлиге Пари-Матч.

Подопечные Айнарса Багатскиса были сильнее соперника на его же паркете – 60:93.

Гости с первых же минут обозначили свое желание увезти победу. Киевляне активно прессинговали соперника и очень быстро переходили из обороны в атаку. Уже к первому перерыву "Киев-Баскет" пришел с преимуществом в девять очков.

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Запорожье – Киев-Баскет

Запорожье – Киев-Баскет

"Киев-Баскет"

Во второй 10-минутке хозяевам удалось немного сбить стартовый натиск соперника, но во второй половине игры запорожцы откровенно поплыли. В то же время "Киев-Баскет" демонстрировал фантастическую эффективность своих атак. К примеру, реализация трехочковых достигла к гостей впечатляющих 45%.

В итоге столичная команда добыла свою седьмую победу в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл вторую победу на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Место
Украина Запорожье
Теги
Киев-Баскет БК Запорожье
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