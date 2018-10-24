"Киев-Баскет" одержал историческую победу в Суперлиге Пари-Матч

"Киев-Баскет" одержал первую в истории выездную победу в Суперлиге Пари-Матч. Подопечные Евгения Мурзина одолели харьковский "Политехник" со счетом 68:74.

С первых минут хозяева завладели инициативой и быстро увеличили отрыв от столичной команды до 5 очков, заставив Евгения Мурзина взять тайм-аут. После корректив главного тренера киевляне начали действовать активнее, однако харьковчане не собирались подпускать своего соперника слишком близко. Зато после судейского тайм-аута "Киев-Баскету" удалось обрести свою игру. Столичная команда не просто вышла вперед, а и завладела преимуществом в в шесть очков. Концовка первой четверти вышла очень интересной и динамичной, однако хозяевам так и не удалось догнать киевлян.

Старт второй десятиминутки остался за "Политехником", который за две минуты сумел догнать и перегнать своего соперника. Затем обе команды продемонстрировали неуступчивый характер. Соперники по очереди выходили вперед, но затем харьковской команде удалось оторваться от преследователей на десять баллов. Правда, еще до большого перерыва подопечные Евгения Мурзина значительно сократили свое отставание.

ФБУ

ФБУ

Старт третьей четверти у обеих команд не задался: с средине десятиминутки команды на двоих забросили всего 7 очков. Затем "Политехнику" удалось наладить свою игру и оторваться от своих преследователей, однако подопечные Евгения Мурзина сумели навязать борьбу. В конце концов игра выровнялась и перед последней четвертью разница между командами составляла 1 балл.

Неуступчивые соперники продолжали держать интригу до последних минут. Киевляне сумели оторваться от "Политехника" на пять очков, но это преимущество было слишком шатким. Команды порадовали болельщиков невероятной концовкой и держали интригу до финального свистка. В итоге столичному клубу удалось дожать соперника и выйти победителем из непростого противостояния.

"Политехник" — "Киев-Баскет" 68:74 (19:25, 23:13, 11:16, 15:20)

"Политехник": Джонс (18 + 9 подборов + 9 потерь), Козлов (9 + 4 подбора), Натесан (16), Рочняк (7 + 5 подборов), Вуйович (0 + 3 подбора) — старт; Кузнецов (0 + 4 подбора + 3 потери), Чугунов (8), Картер (10 + 7 подборов).

"Киев-Баскет": Горобченко (0 + 3 перехвата), Луценко, Крутоус (21), Мангано (16 + 8 подборов + 7 передач), Сандул (6 + 5 подборов) — старт; Челован, Носков (7), Петров (9 + 6 подборов + 4 передачи), Подковыров (2), Крик (13 + 5 подборов).

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковский "Политехник" не сумел обыграть "Запорожье".