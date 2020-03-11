"Каршияка" - "Киев-Баскет": анонс матча 1/4 финала Кубка Европы

"Киев-Баскет" продолжает борьбу в 1/4 финала Кубка Европы, готовясь 11 марта провести ответный матч плей-офф в Турции против местной "Каршияки".
Несмотря на проигрыш в первом поединке (71:89), дома киевляне в целом достойно противостояли турецкому гранду и еще имеют все шансы зацепиться за положительный результат. Команда Айнарса Багатскиса отправилась в Турцию за день до матча в полном составе без каких-либо кадровых потерь.
"Киев-Баскет" - "Каршияка"
ФБУ
Кубок Европы ФИБА
1/4 финала. Второй матч
Измир (Турция). "Каршияка Арена". 19:00
"Каршияка" (Турция) - "Киев-Баскет" (Украина)
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ГДЕ СМОТРЕТЬ КАРШИЯКА – КИЕВ-БАСКЕТ
Посмотреть вторую схватку "Киев-Баскета" в плей-офф Кубка Европы можно будет в эфире телеканала ObozTV. Также трансляция встречи планируется на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.
"Киев-Баскет" против "Каршияки"
ФБУ
ПРОГНОЗ НА КАРШИЯКА – КИЕВ-БАСКЕТ
Букмекеры бесспорно отдают предпочтение "Каршияке", оценивая победу турок в 1,06. На победу же "Киев-Баскета" коэффициент равен 8,00.
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
Накануне ответной встречи "Каршияка" в чемпионате Турции без проблем обыграла "Бахчишехир" - 88:54. Украинская команда в свою очередь в матче-триллере на выезде была сильнее "Харьковских Соколов" (98:95).
11 марта, 19:00. 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. "Каршияка" - "Киев-Баскет", ответный матч. Трансляция – ObozTV, сайт ФБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ФБУ представила яркое промо Финала четырех Кубка Украины
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