Известный спортсмен сдал допинг-тест и оказался беременным

Тест на допинг известного американского баскетболиста Ди Джея Купера указал на его беременность.

Изданию RTV стали известны детали расследования, которое было возбуждено Международной федерацией баскетбола (ФИБА) в 2018 году в отношении Купера. Баскетболист подменил пробу, когда пытался получить право выступать за команду Боснии и Герцеговины.

Спортсмена выдало то, что в моче был обнаружен гормон, который вырабатывается в организме беременной женщины.

Купер был дисквалифицирован на два года. Наказание баскетболиста истекает 20 июня 2020 года.

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Американец известен по выступлениям за греческий "Панатинаикос" и российский "Енисей". В сезоне-2017/2018 Купер стал серебряным призером Лиги чемпионов ФИБА в составе "Монако", за которое выступает украинец Сергей Гладырь.

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