Известный комментатор предрек проблемы НБА из-за нехватки секса

Известный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что игроки НБА будут покидать кампус в Орландо из-за сексуальной неудовлетворенности.

По мнению авторитетного журналиста, нехватка секса у баскетболистов может спровоцировать контакт с зараженными коронавирусом женами или подругами.

"Неужели кто-то действительно думает, что эти парни в течение трех месяцев будут обходиться без "досуга", к которому они все привыкли? Кто-то должен это сказать! Вы действительно думаете, что эти люди будут сидеть без жен и девушек? Как вы думаете, почему они хотели возобновить сезон в Вегасе? Проблема заключается в том, что первый месяц в Орландо они проведут одни. Говорю вам, они нарушат правила "пузыря", – сказал Смит в эфире шоу First Take на ESPN.

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