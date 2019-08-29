Избран новый президент ФИБА

Малиец Хамане Ньянг был избран новым президентом Международной федерации баскетбола (ФИБА) по итогам 21-го конгресса этой организации.

Хамане Ньянг Slamdunk

Функционер получил единогласную поддержку участников форума, сообщает пресс-служба ФБУ. Ранее Хамане занимал должности вице-президента ФИБА и ее африканского отделения, работал президентом Федерации баскетбола Мали и министром спорта в своей родной стране.

Хамане Ньянг заменит на посту президента международной федерации Орасио Мураторе.

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По итогам конгресса ФИБА в центральный совет вошли представители Мадагаскара, Канады, Парагвая, Виргинских островов, Японии, Индонезии, Румынии, Франции, Финляндии, Греции, Папуа Новой Гвинеи и Австралии.

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