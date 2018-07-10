Баскетбольный сезон в Украине откроет исторический матч

Сезон 2018/2019 регулярного чемпионата Украины по баскетболу ознаменует историческое событие.

Очередной розыгрыш Суперлиги Пари-Матч начнется матчем за первый в истории отечественного баскетбола Суперкубок.

За трофей померяются силами чемпион Украины и обладатель национального Кубка минувшего сезона - "Черкаськи Мавпы" и "Днепр" соответственно. Встреча состоится в конце сентября, говорится в сообщении пресс-службы ФБУ.

Суперкубок разыграют в рамках двухматчевого противостояния, которые пройдут в Черкассах и Днепре. Хозяин первого матча определится в результате жеребьевки, а даты матчей будут уточнены в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная 3х3 вышла в основонной турнир чемпионата Европы по баскетболу, который с 14 по 16 сентября пройдет в Будапеште.