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27 марта • обновлено в 15:22
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Игрок сборной Украины заболел коронавирусом

8.8т
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Игрок баскетбольной сборной Украины Вячеслав Бобров переболел коронавирусом и находится на лечении в Киеве.

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Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), кроме коронавируса у спортсмена диагностирована односторонняя пневмония. В своем Instagram Бобров опубликовал длинный пост, в котором описал, что с ним произошло.

Вячеслав Бобров

Вячеслав Бобров

Он рассказал, что вернулся в Украину из Испании 16 марта, в последний день перед закрытием границ. В аэропорту многие люди были без масок, а проверка после прилета заключалась лишь в измерении температуры пассажиров. Первые симптомы спортсмен ощутил на второй день, после чего решил обратиться в больницу. Ему сделали несколько тестов, которые не показали, есть ли у него коронавирус. Когда в понедельник, 23 марта, пришел позитивный результат, оказалось, что организм Боброва уже успел побороть болезнь самостоятельно.

Баскетболист также выразил отдельную благодарность врачам, медсестрам и персоналу Александровской больницы, в которой он сейчас находится, и призвал людей ответственно отнестись к борьбе с заболеванием.

Игрок сборной Украины заболел коронавирусом

ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 пятницы, 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже достигло 218 случаев.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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Livesey David
Livesey David
То есть переболел до появления тестов на коронавирус и хз чем.
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Спорт Баскетбол

Коронавирус. Самое важное

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