"Химик" в сумасшедшем полуфинале Суперлиги Пари-Матч обыграл "Днепр"

Южненский "Химик" добыл вторую победу в полуфинальной серии с "Днепром" в баскетбольной Суперлиге Пари-Матч.

Подопечные Виталия Степановского, совершили героический камбэк, и оказались сильнее соперника на своей площадке в овертайме – 92:86.

"Химик" – "Днепр" – 92:86ОТ (21:29, 25:15, 14:21, 24:19, 8:2)

"Химик": Эдвин (28 + 9 подборов), Рябчук (7), Войналович, Джонс (15 + 8 подборов + 7 передач), Антипов (0 + 4 подбора) — старт; Сидоров (16), Павлов (16 + 9 подборов), Марченко (8).

"Днепр": Мишула (16), Вильховецкий (3 + 5 передач), Шундель (16 + 6 подборов), Глебов (13 + 4 подбора), Тимофеенко (17) — старт; Фесенко (7 + 5 подборов), Закурдаев (9 + 5 подборов), Сизов (5), Кожемякин.

Счет в серии — 2:0.

Как и в первом поединке 6 апреля, баскетболисты обеих команд порадовали зрителей яркой и эмоциональной игрой. Хозяева отвратительно начали матч, пропустив мощнейший рывок днепрян 2:14. Лидеры гостей Тимофеенко и Мишула раз за разом переигрывали оппонентов, обеспечив преимущество своей команде.

Химик – Днепр ФБУ

Во второй 10-минутке "химики" включились в игру и выдали ответный отрыв 9:0, а к большом перерыву и вовсе вышли вперед с разницей "+2" благодаря результативности Сидорова и Эдвина. После этого на паркете начались настоящие качели.

В концовке третьего периода гости снова ошарашили соперника, забив 12 очков подряд. Решающую четверть команды начали с активом "+5" у гостей. К середине 10-минутки "Днепр" удвоил свое преимущество, но за полторы минуты до финальной сирены счет был 77:80. В нервной концовке "химикам" удалось сравнять счет и перевести игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке Эдвин и Джонс сделали "+5" для "химиков" и принесли своей команде общую победу. Таким образом счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу южненцев. Следующая встреча соперников состоится в Днепре 10 апреля.

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