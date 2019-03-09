Финал четырех Кубка Украины по баскетболу: анонс 9 марта

В Кубке Украины по баскетболу 9-10 марта пройдет решающая стадия соревнований – Финал четырех. Борьбу за трофей поведут столичный "Киви-Баскет", харьковский "Политехник", действующий обладатель титула и хозяин этапа "Днепр" и "Одесса".

Все матчи Финала четырех можно будет увидеть в эфире канала XSPORT, а также на сайте Федерации баскетбола Украины и странице организации в Facebook. Вашему вниманию анонс полуфинальных противостояний.

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Кубок Украины. Финал четырех

Полуфинал

14:00. Днепр, ДС "Шинник", "Политехник" – "Одесса"

В первом матче Финала четырех харьковсквий "Политехник" сыграет против "Одессы". Эти коллективы уже четыре раза пересекались в текущем сезоне в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч и в сезонной серии победили подопечные Олеша Юшкина, которые выиграли три поединка.

Главным сюрпризом для харьковчан в этой игре должен стать дебют американского новичка одесситов Брюса Мэйси, которому уже ничего не мешает провести свой первый матч за украинский клуб. Юшкин наконец получил полноценный боеспособный состав, готовность которого решать серьезные задачи сможет проверить на деле в полуфинале.

Кадровых сюрпризов от "Политехника" не будет, но Владимир Коваль говорил, что в пределах недели подготовки к Финалу четырех его команда больше посвятит внимание детальному разбору соперника.

Трио американцев Кромер-Грэм-Дэвис и украинский Завадский-Рочняк-Козлов – главная ударная сила харьковчан в этом сезоне. Да, широкой ротацией Владимир Коваль похвастаться не может, но в кубковом формате эти ребята могут не только дать бой, но и победить абсолютно любого соперника в украинском баскетболе.

Кубок Украины. Финал четырех

Полуфинал

17:00. Днепр, ДС "Шинник". "Днепр" – "Киев-Баскет"

Во второй игре Финала четырех "Днепр" будет играть против столичного "Киев-Баскет". Именно обладателей двух последних Кубков Украины и одновременно хозяев этапа можно считать главными фаворитами на решающей стадии турнира.

В этом матче очень интересно будет посмотреть на противостояние в передней линии, где Максим Сандул и Вячеслав Петров попытаются удержать Кирилла Фесенко, который вернулся к игре и тут же добавил уверенности команде Дениса Журавлева в трехсекундной зоне.

Также интересно будет посмотреть и на дуэль представителей задней линии, где у днепрян главным оружием является Александр Мишула, а у киевлян главные личности – это Морис Крик и Милош Латкович.

В этой игре хватает, как и индивидуальный противостояний, так и борьбы тренерской – матчи "Днепра" и "Киев-Баскет" в этом сезоне выходили очень принципиальными.

"Днепр" будет иметь преимущество домашней площадки, но и в то же время чувствовать большее давление и ответственность за результат перед своими болельщиками – об этом накануне Финала четырех говорил и Денис Журавлев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский выступил с официальным заявлением относительно будущего тренера сборной Украины.

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