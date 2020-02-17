Украина получила мощное усиление перед стартом в отборе Евробаскета-2021

В расположение сборной Украины по баскетболу, которая начала подготовку к стартовым матчам квалификации Евробаскета-2021, прибыл ее лидер, игрок "Барселоны" Артем Пустовой.

Как сообщает пресс-служба ФБУ, центровой одного из топ-клубов Европы присоединился к национальной команде Украины после переговоров с руководством национальной федерации и уже провел первые тренировки в лагере "сине-желтых".

Артем Пустовой facebook.com/FCBbasket

Кроме того, в понедельник, 17 февраля к команде присоединятся еще два легионера – защитник греческого "Промитеаса" Александр Липовый и капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов, который выступает в составе японского "НеоФиникса". Игрок испанской "Уникахи" Владимир Герун присоединится к команде уже в Австрии, где состоится первый матч сборной Украины в отборе.

Таким образом, к стартовым матчам квалификации Евробаскета будут готовиться 16 игроков.

Защитники: Денис Лукашов ("Прометей", Украина), Виталий Зотов ("Химик", Украина), Илья Сидоров ("Прометей", Украина), Максим Закурдаев ("Днепр", Украина), Кирилл Марченко ("Химик", Украина), Александр Липовый ("Промитеас", Греция), Богдан Близнюк ("Киев-Баскет", Украина).

Форварды: Иван Ткаченко ("Черкаськи Мавпы", Украина), Павел Крутоус ("Киев-Баскет", Украина), Максим Пустозвонов ("Киев-Баскет", Украина), Александр Беликов ("Черкаськи Мавпы", Украина), Вячеслав Бобров ("Фуэнлабрада", Испания), Сергей Павлов ("Киев-Баскет", Украина), Владимир Герун ("Уникаха", Испания).

Центровые: Вячеслав Петров ("Киев-Баскет", Украина), Артем Пустовой ("Барселона", Испания).

Сборная Украины под руководством Айнарса Багатскиса стартует в отборе к Евробаскету матчем против Австрии 20 февраля на выезде, а 23 февраля примет в Запорожье команду Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 февраля, в киевском Дворце спорта состоится открытая тренировка сборной Украины накануне старта Евробаскета-2021.

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