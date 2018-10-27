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Экс-баскетболист сборной России сядет в тюрьму

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Двукратный серебряный призер чемпионов мира в составе сборной России по баскетболу Дмитрий Домани обвиняется в мошенничестве. Исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) злоупотреблял должностью, подписывая фиктивные контракты.

За финансовые махинации Домани светит пять лет тюрьмы. Помимо этого, преступления бывший баскетболист с 2016 года скрывался от правосудия в Черногории, откуда был экстрадирован в Москву. Также бывший президент РФБ Юлия Аникеева, работавшая с Домани в одно время, получила четыре года лишения свободы за хищение у федерации 44 миллионов рублей, сообщает СЭ.

Дмитрий Домани

Дмитрий Домани

ИТАР-ТАСС

Напомним, что Дмитрий является сыном известного волейболиста, чемпиона Европы Вячеслава Домани.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев арестованы за избиение двух людей.

Место
Россия
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