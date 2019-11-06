"Днепр" упустил победу в Кубке Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Днепр" проиграл в 3-м туре группового этапа Кубка Европы ФИБА. Подопечные Дениса Журавлева уступили в гостях болгарскому "Лукойлу" со счетом 78:85.

Поединок прошел в равной борьбе. В третьей десятиминутке украинцы вырвались вперед и имели великолепные шансы на победу, но серия ошибок на последних минутах помешала добыть победу.

Регулярный чемпионат. 3-й тур. Группа F

Левски (Болгария) — Днепр (Украина) — 85:78 (23:18, 22:22, 17:23, 23:15)

6 октября 2019 года. София. "Универсиада Холл"

Левски: Великов (6), Костов (17), Минчев (12 + 8 подборов), Читэм (4 + 6 подборов), Р. Райт (14) — старт; Б. Янг (18 + 5 передач), Джайлс Смит (7 + 10 подборов + 4 перехвата + 3 блок-шота), Петков (7 + 5 передач)

Днепр: Дугат (12 + 4 передачи), Сизов (3), Закурдаев (14), Тимофеенко (6), Чумаков — старт; Шундель (17), Корниенко (15 + 9 подборов + 2 блок-шота), Санон (7 + 3 перехвата), Коломойский, Глебов (4)

Лукойл - Днепр ФИБА

Лукойл - Днепр ФИБА

Лукойл - Днепр ФИБА

Лукойл - Днепр ФИБА

Лукойл - Днепр ФИБА

Лукойл - Днепр ФИБА

Лукойл - Днепр ФИБА

Лукойл - Днепр ФИБА

Лукойл - Днепр ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре Кубка Европы ФИБА "Днепр" проиграл соотечественникам из "Киев-Баскета" (88:95), а во втором, днепровские баскетболисты лишь в овертайме уступили белорусскому "Цмоки-Минску" (101:108).

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