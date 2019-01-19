"Днепр" одолел "Николаев": результаты Суперлиги Пари-Матч 19 января

В непростом поединке Суперлиги Пари-Матч "Днепр" обыграл "Николаев". Поединок в ФСК "Олимп" завершился со счетом 73:80.

Днепряне на классе с первых минут завладели инициативой на площадке и очень быстро вышли вперед. К концу первой четверти подопечные Дениса Журавлева сделали разницу в счете двухзначной, оставляя сопернику статус аутсайдера.

Во второй десятиминутке гости продолжали куражиться, однако "корабелам" удался потрясающий рывок 0:7, вернувший их в гонку за лидерство. Но "Днепр" очень быстро собрался и снова оторвался от соперника. В итоге на большой перерыв гости закончили с преимуществом в 9 очков.

Николаев - Днепр ФБУ

Потрясающий старт второй половины матча позволил "Николаеву" нивелировать преимущество днепрян и приблизиться к оппоненту на расстояние одной атаки. Хозяева вновь включились в борьбу, вернув интригу в противостояние. Но фантастические заключительные минуты третьей четверти позволили "Днепру" вновь сделать свое преимущество более комфортным.

Концовка встречи вышла очень напряженной. "Николаев" искал возможности для того, чтобы приблизиться к гостям, однако "Днепр" не позволил сопернику отобрать победу.

"Николаев" – "Днепр" – 80:73 (15:24, 17:17, 18:19, 23:20)

"Николаев": Зотов (11), Попов (15), Омоэра (9 + 9 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Онуфриев (7 + 7 подборов), Давыдюк (9 + 2 блок-шота) – старт; Хохоник (7), Мусиенко (5), Тонченко, Приймак (4), Адедиран (6), Жуковский

"Днепр": Мишула (25 + 4 передачи), Закурдаев (10), Ревзин (8 + 7 подборов), Сизов (5 + 3 перехвата), Тимофеенко (12 + 12 подборов + 5 передач + 3 перехвата) – старт; Шундель (7), Кожемякин (4), Натяжко (3), Глебов (6 + 4 передачи)

В параллельном матче "Запорожцы" завоевали победу над "Политехником" со счетом 84:81. Харьковчане дали бой одному из лидеров чемпионата, однако не сумели одолеть соперника.

Запорожцы были решительно настроены на бой и с первых минут включились в игру. Но харьковчане не отпускали соперника далеко, постоянно держа руку на пульсе. К концовке первой четверти прекрасные действия у щита соперника позволили "Политехнику" догнать и обогнать хозяев, а во второй десятиминутке гости из Харькова продолжали доминировать на площадке. Однако нацеленному на победу "Запорожью" такой исход событий был явно не по душе. К большому перерыву хозяева отквитали разницу в счете и даже сумели опередить соперника на один балл.

В начале второй половины встречи запорожцы продолжали контролировать игру, но потеря концентрации перед заключительной десятиминуткой стоила им с трудом добытого преимущества.

Развязка поединка вышла очень насыщенной. Команды держали болельщиков в напряжении, по очереди выходя вперед. Однако "Запорожье" благодаря потрясающему рывку 13:3 обеспечило себе двухзначное преимущество в поединке. И, несмотря на то, что "Политехнику" почти удалось сравнять счет, хозяева не позволили отобрать у них победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" обыграл "Одессу" на выезде в Суперлиги Пари-Матч. Команды выдали потрясающий поединок, держа в напряжении до финальной сирены.

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