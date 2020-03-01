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1 марта • обновлено в 16:55
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"Днепр" одержал шестую победу подряд в Суперлиге Пари-Матч

1.1т
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В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 1 марта, играются очередные поединки регулярного сезона.

В первом матче дня "Днепр" уверенно обыграл дома гостей из "Одессы" - 85:70. Мощная третья четверть в исполнении лидера регулярного чемпионата Суперлиги позволила подопечным Дениса Журавлёва не доводить встречу с "акулами" до нервной концовки.

"Днепр" - "Одесса" 95:70 (32:14, 18:21, 32:14, 22:21)

Днепр: Дугат (7 + 5 передач), Террелл (23 + 4 передачи + 3 перехвата + 4 потери), Закурдаев (17), Тимофеенко (15), Фесенко (7 + 10 подборов) - старт; Коломойский (10), Корниенко (9 + 5 подборов + 3 блок-шота), Глебов (5), Шундель (2 + 5 передач), Сизов, Чумаков.

Одесса: Артамонов (11 + 5 подборов + 10 передач), Щепкин (11 + 3 перехвата + 4 потери), Омоэра (4 + 5 передач), Новиков (10 + 5 подборов), Браун (10 + 7 подборов) - старт; Винн (19 + 5 подборов), Носков (3 + 5 подборов), Прокопенко (2), Климов.

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Суперлига Пари-Матч: результаты и расписание трансляций 27 февраля - 1 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Черкаськи Мавпы" добыли гостевую победу над МБК "Николаев" в очередном поединке регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч - 74:63.

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Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Суперлига Чемпионат Украины по баскетболу
Место
Украина
Теги
БК Днепр БК Одесса
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