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28 февраля • обновлено в 22:07
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"Днепр" обыграл чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч 28 февраля

1.6т
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Лидер текущего сезона Суперлиги Пари-Матч "Днепр" в центральной встрече игровой недели разобрался с действующим чемпионом южненским "Химиком".

Команда Дениса Журавлева на своей площадке была сильнее соперника – 95:80.

В этой встрече лишь стартовые минуты были равными. Команды обменялись точными атаками, после чего, начиная с третьей минуты, днепряне постепенно начали уходить в отрыв.

Днепр – Химик

Днепр – Химик

ФБУ

Результативная игра американского легионера "сине-бело-голубых" Джареда Террелла позволила им в начале второй четверти достичь преимущества в 19 очков.

Наставнику чемпионов Виталию Степановскому пришлось в срочном порядке брать тайм-аут, который немного сбил пыл хозяев паркета. "Химикам" удалось отыграть девять пунктов, но днепряне продолжали держать соперника на комфортной дистанции.

Перед решающей 10-минуткой гости отставали от "Днепра" на 13 очков, но все их попытки вернуться в игру не привели к успеху. Таким образом, лидер Суперлиги Пари-Матч укрепил свои позиции во главе турнирной таблицы регулярного чемпионата.

"Днепр" – "Химик" – 95:80 (29:16, 22:22, 26:26, 18:16)

"Днепр": Дугат (14 + 6 подборов + 11 передач), Террелл (25 + 5 подборов + 4 передачи), Закурдаев (6), Тимофеенко (12), Фесенко (10 + 8 подборов) - старт; Корниенко (15 + 7 подборов + 2 блок-шота), Шундель (7), Коломойский (3), Чумаков (3), Сизов.

"Химик": Уильямс (12 + 6 подборов), Марченко (5), Войналович (6), Салливан (9 + 5 подборов), Угба (16 + 6 подборов) - старт; Годфри (16 + 8 подборов), Козак (9), Зотов (4 + 6 передач), Рябчук (3), Ковалев.

В другой игре 28 февраля "Харьковские Соколы" упустили 15-очковое преимущество над "Одессой", проиграв на своей площадке – 86:89.

"Днепр" обыграл чемпиона: результаты Суперлиги Пари-Матч

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл драматичную победу над "Николаевом" в Суперлиги Пари-Матч.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
Теги
БК Химик БК Днепр
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