"Днепр" сравнял счет в полуфинале Суперлиги Пари-Матч

Днепровский "Днепр" в четвертом поединке полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч обыграл дома южненский "Химик" (93:77) и сравнял счет 2:2.

Хозяева уверенно начали матч, без проблем наращивая свое преимущество. Фесенко, Глебов и Тимофеенко легко разбирались с защитой соперника, раз за разом забрасывая легкие мячи.

"Химик" не успевал за атакой оппонентов, периодически допуская дыры в защите, которыми удачно пользовались днепряне.

Однако запала подопечных Дениса Журавлева хватило лишь на первые 10 минут. Южненцы перестроились, и начиная со второй десятиминутки, стали постепенно сокращать 18-очковый разрыв.

В четвертой четверти разница в счете составляла всего 6 очков, но большего игроки Виталия Степановского сделать не смогли.

"Днепр" – "Химик" 93:77 (29:13, 24:29, 22:23, 18:12)

Днепр: Вильховецкий (7), Мишула (8 + 5 передач + 4 потери), Глебов (18 + 7 передач), Тимофеенко (13 + 10 подборов), Натяжко (5 + 7 подборов) - старт; Фесенко (19 + 10 подборов), Закурдаев (15 + 3 перехвата), Шундель (5), Сизов (3).

Химик: Эдвин (24 + 6 подборов + 5 передач + 5 потерь), Рябчук (13 + 5 подборов), Войналович (1), Джонс (11 + 8 подборов + 5 потерь), Павлов (12 + 5 подборов) - старт; Антипов (10), Сидоров (4 + 5 передач + 3 перехвата), Марченко (2).

Счет в серии до трех побед стал 2:2 и решающий матч состоится 16 апреля, в Южном, в 18:00.

Напомним, что первый матч полуфинальной серии завершился сенсационной победой "Химика" (95:85). Во втором поединке баскетболисты из Одесской области в дополнительное время также обыграли "Днепр" (92:86).

Первая домашняя игра для "Днепра" завершилась разгромной победой - 90:53.

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