"Днепр" драматично выиграл второй полуфинал Суперлиги Пари-Матч

Южненский "Химик" и "Днепр" выдали феерическую игру во втором матче полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч. Команды порадовали зрителей в днепровском спорткомплексе "Шинник" ярким зрелищем, а драматичную победу в игре одержали хозяева – 67:62.

Днепряне считались очевидным фаворитом встречи, но уже с первых минут "химики" навязали сопернику агрессивный баскетбол. В первой половине гостям удалось нейтрализовать один из главных козырей – атаки с дальней дистанции. До большого перерыва игроки "Днепра" реализовали лишь две из 11 трехочковых, что позволило южненцам добыть преимущество – 30:29.

В третьей четверти команды продолжили идти ноздря в ноздрю, а в концовке 10-минутки гости выгрызли преимущество в пять очков. Казалось, что решающим станет рывок "химиков" в заключительной четверти, где на старте гости выдали ударный отрезок – 8:3. Однако днепряне совершили камбэк, вернувшись в игру с "-10".

В итоге все решилось на последней минуте встречи, когда точным ударом отличился Тимофеенко, а затем Глебов реализовал два штрафных.

Таким образом, счет в серии до трех побед стал ничейным – 2:0.

"Днепр" – "Химик" – 67:62 (14:10, 15:20, 11:15, 27:17)

"Днепр": Мишула (12 + 5 передач), Вильховецкий (3), Ревзин (8 + 6 подборов + 4 передачи), Глебов (13 + 10 подборов), Тимофеенко (17 + 5 подборов) — старт; Загреба, Шундель (7), Шевченко (7 + 5 подборов), Сизов (0 + 4 подбора).

"Химик": Колтер (16), Рябчук (4), Эрианс (13 + 5 подборов), Мальчевский (4 + 8 подборов), Петров (7 + 8 подборов) — старт; Антипов (4), Павлов (3), Марченко, Сидоров (11 + 5 подборов).

Отметим, что следующая встреча команда состоится в Южном 16 апреля.

Как сообщал "Обозреватель", накануне "Черкаськи Мавпы" удвоили преимущество в полуфинальной серии с МБК "Николаев".