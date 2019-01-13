"Днепр" драматично упустил победу в Суперлиге Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные поединки в Суперлиге Пари-Матч. "Днепр" на последних секундах упустил победу над "Химиком" - 74:75.

Более чем за 2 минуты до конца четвертой четверти хозяева вели +4, но не смогли удержать свое преимущество, пропустив подряд пять очков. Победу для своей команды пытался с сиреной вырвать Александр Мишула, но его баззер-битер корзина не приняла.

Днепр - Химик ФБУ

Днепр — Химик 74:75 (24:23, 17:23, 18:16, 15:13)

Днепр: Мишула (20), Вильховецкий (2), Закурдаев (9), Тимофеенко (7 + 7 подборов), Кушниров (2) — старт; Шундель (8), Ревзин (8), Глебов (10 + 5 подборов + 4 передачи), Сизов (8 + 6 подборов).

Химик: Эдвин (18 + 12 подборов), Рябчук (9), Войналович (4), Джонс (14 + 4 подбора), Павлов (10 + 10 подборов) — старт; Антипов (10), Марченко, Сидоров (10 + 6 передач + 6 потерь).

Во втором матче игрового дня харьковский "Политехник" дома был разгромлен гостями из "Одессы". Встреча на паркете ФСК "Локомотив" завершилась со счетом 69:84.

У хозяев из-за травмы отсутствовал Ти Джей Кромер, что сыграло ключевую роль в матче. Равная борьба длилась лишь первую четверть. Оставшееся игровое время "Одесса" тотально владела инициативой и легко разобрала соперника.

Политехник — БК Одесса 69:84 (19:16, 15:25, 14:20, 21:23)

Политехник: Дэвис (18 + 5 передач + 4 потери), Козлов (1), Чугунов (0 + 4 подбора), Грэм (24 + 10 подборов), Завадский (12 +10 подборов) — старт; Рочняк (12), Кузнецов (2), Колотилов.

Одесса: Витолс (2 + 5 подборов), Прокопенко (8), Беликов (20), Хелманис (9), Шеляковс (6 + 5 подборов) — старт; Новиков (8), Скрипец (3), Пустозвонов (7), Щепкин (18), Ткачук (3 + 6 подборов + 4 передачи).

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря "Днепр" на последних секундах также упустил победу над "Химиком" - 92:94.

Ранее в поединке 12 января "Черкаськи Мавпы" одержали первую в сезоне победу в домашней игре Суперлиги Пари-Матч. В напряженном поединке команда Михельсона обыграла "Николаев" 101:94.

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