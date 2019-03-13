"Черкаськи Мавпы" обыграли "Одессу" в Суперлиге Пари-Матч

"Черкаськи Мавпы" в невероятном поединке одолели "Одессу" в поединке Суперлиги Пари-Матч. Игра в ДС "Будивельник" держала в напряжении до финального свистка и завершилась со счетом 84:81.

В дебюте встречи одесситы попытались вырваться вперед, сделав разницу +6, однако очень быстро упустили свое преимущество. Чемпионы Украины, которым нужно было подниматься с "дна" турнирной таблицы, не отпускали соперника, навязав борьбу финалисту Кубка страны в нынешнем сезоне.

Черкаськи Мавпы - Одесса ФБУ

Неуступчивая борьба двух хороших команд продлилась во второй четверти. В итоге соперники ушли на перерыв с практически равным счетом: "Мавпы" опережали соперника всего на 2 очка.

В перерыве наставник хозяев Максим Михельсон нашел нужные слова для своих подопечных. Черкасщане существенно прибавили и сумели даже сделать разницу двухзначной. Прекрасная игра в исполнении чемпиона Украины обеспечила им более чем комфортное преимущество перед заключительной десятиминутной. А вот одесситам, которые на выходных провели два непростых поединка в Финале четырех Кубка Украины, сил на вторую часть матча просто не хватило.

Правда, команда Олега Юшкина боролась до конца. Гости собрались и выдали потрясающий камбек и даже сумели повести в счете.

Концовка встречи выдалась очень напряженной. Команды по очереди выходили вперед и каждая атака могла решить исход поединка. В итоге фатальная ошибка одесситов за несколько секунд до финальной сирены подарила "Мавпам" непростую победу в противостоянии.

"Черкаськи Мавпы" — БК "Одесса" 84:81 (22:23, 20:16, 23:20, 19:22)

"Мавпы": Бояркин, Отверченко (18 + 4 подбора), Кольченко (19), Липовцев (6), Коукли (14 + 4 подбора + 3 перехвата) — старт; Чумаков, Ткаченко (5 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Янг (22 + 6 передач), Никс (0 + 3 блок-шота).

"Одесса": Мэйси (10 + 8 подборов + 11 передач + 3 перехвата), Мартин (12), Щепкин (6 + 5 подборов + 4 потери), Пустозвонов (30 + 4 подбора), Хелманис (14 + 12 подборов) — старт; Новиков (2), Скрипец (0 + 3 подбора), Балабан, Ткачук, Шеляковс (7 + 5 подборов).

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