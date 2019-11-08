Чемпион Суперлиги Пари-Матч едва не проиграл новичку: результаты 8 ноября

Новичок Суперлиги Пари-Матч "Харьковские Соколы" дал настоящий бой чемпиону страны южненскому "Химику".

Подопечные Евгения Мурзина на своей площадке потрепали нервы фавориту, однако в итоге уступили – 77:93.

"Химики" фантастически начали поединок, выдав рывок 2:12 уже к середине первой четверти. Однако хозяева площадки ответили своими активными действиями и к первому перерыву имели пять очков преимущества.

"Харьковские Соколы" ФБУ

Харьковчане контролировали ход игры и продолжали наращивать свое преимущество, которое достигло своего пика в 12 баллов в концовке второй 10-минутки.

Подопечные Владимира Степановского молниеносно ответили активной защитой и работой на чужом щите. Перед последней четвертью "Химик" вышел вперед – 65:66.

Решающая четверть прошла в малорезультативной борьбе, в которой южненцы сумели дожать соперника.

"Харьковские Соколы" – "Химик" – 77:93 (25:20, 16:17, 24:29, 12:27)

"Харьковские Соколы": Джамар (16 + 6 подборов), Козлов (5), Жалис (3), Тарасенко (5 + 5 подборов), Тиг (25 + 6 подборов + 6 потерь) - старт; Джексон (8 + 6 подборов), Бояркин (5 + 4 передачи), Мусиенко (4), Тихонов (4), Тищенко (2).

"Химик": Уильямс (37 + 5 передач), Марченко (13), Войналович (2 + 2 блок-шота), Ковалёв (13 + 9 подборов), Югба (12 + 8 подборов) - старт; Салливан (8 + 9 подборов), Горобченко (5), Рябчук (3).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Черкаськи Мавпы" одержали пятую победу в Суперлиге Пари-Матч.

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