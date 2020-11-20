"Будивельник", выйдя с карантина, обыграл "Запорожье" в Суперлиге Париматч

Киевский "Будивельник" и БК "Запорожье" выдали невероятно напряженный матч в Суперлиге Париматч.

Столичная команда на своей площадке была сильнее благодаря финишному рывку – 87:80.

Для киевлян этот поединок стал первым после выхода с карантина из-за вспышки коронавируса. Долгое отсутствие игровой практики не сказалось на темпе "строителей", которые к середине первой четверти повели в восемь очков.

Однако резвый старт негативно сказался на физических кондициях подопечных Вальдемараса Хомичюса. К большому перерыву "Будивельник" растерял преимущество, а гости наоборот набрали обороты.

Третья четверть превратилась в настоящие качели на площадке. Команды поочередно выходили вперед, а к решающей 10-минутке хозяева пришли с преимущество в два пункта.

Решающий отрезок матча прошел с преимуществом "Будивельника". Хозяева благодаря результативной игре разыгрывающего Стивена Буртта (28 очков за игру) ушли в отрыв "+14", что и стало фундаментом будущей победы.

В итоге столичный коллектив выиграл третий матч регулярного чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Париматч "Черкаськи Мавпы" проиграли "Днепру".