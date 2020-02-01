"Больные упыри": в США поглумились над смертью Коби Брайанта – фотофакт

На американской торговой площадке eBay появилась игрушки, посвященные погибшему легендарному баскетболисту Коби Брайанту.

На сайте можно купить радиоуправляемую модель экс-игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" с вертолетными лопастями. Также в наборе представлены карточки с изображением погибшего спортсмена.

Ebay

Ebay

Кроме того, в продаже есть вертолет, выполненный в цветах "Лэйкерс".

Ebay

Внимание на объявления обратила Mirror. Автор заметки назвал опубликовавших объявления "больными упырями".

Mirror

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