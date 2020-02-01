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1 февраля • обновлено в 12:24
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"Больные упыри": в США поглумились над смертью Коби Брайанта – фотофакт

1.2т
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На американской торговой площадке eBay появилась игрушки, посвященные погибшему легендарному баскетболисту Коби Брайанту.

На сайте можно купить радиоуправляемую модель экс-игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" с вертолетными лопастями. Также в наборе представлены карточки с изображением погибшего спортсмена.

"Больные упыри": в США поглумились над смертью Коби Брайанта – фотофакт

Ebay

"Больные упыри": в США поглумились над смертью Коби Брайанта – фотофакт

Ebay

Кроме того, в продаже есть вертолет, выполненный в цветах "Лэйкерс".

"Больные упыри": в США поглумились над смертью Коби Брайанта – фотофакт

Ebay

Внимание на объявления обратила Mirror. Автор заметки назвал опубликовавших объявления "больными упырями".

"Больные упыри": в США поглумились над смертью Коби Брайанта – фотофакт

Mirror

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Автор
Максим Богданов
Персона
Коби Брайант
Место
США
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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