"Больные упыри": в США поглумились над смертью Коби Брайанта – фотофакт

На американской торговой площадке eBay появилась игрушки, посвященные погибшему легендарному баскетболисту Коби Брайанту.
На сайте можно купить радиоуправляемую модель экс-игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" с вертолетными лопастями. Также в наборе представлены карточки с изображением погибшего спортсмена.
Ebay
Ebay
Кроме того, в продаже есть вертолет, выполненный в цветах "Лэйкерс".
Ebay
Внимание на объявления обратила Mirror. Автор заметки назвал опубликовавших объявления "больными упырями".
Mirror
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит". Трагедия произошла 26 января вблизи Лос-Анджелеса.
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джанна-Мария Оноре, она же GiGi.
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года (7 месяцев).
Известно, что вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором якобы запечатлено падение аппарата.
Появились первые видео и фото после авиакатастрофы в Калабасасе.
Также СМИ выяснили наиболее вероятную причину крушения – считается, что воздушное судно попало в зону густого тумана.
С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!